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ÜZÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTILAR

Cenaze töreninden önce basın mensuplarıyla konuşan ve Ayşe Gürgün Say'ı anlatan CHP'li Tuncay Özkan, "Cumhuriyete sahip çıkma konusunda politik mücadelelerimizin her bir aşamasında yer aldı. Özellikle Cumhuriyet mitingleri, Biz kaç kişiyiz Hareketi ve sonrasındaki politik mücadelede bizim çok önemli bir destekçimizdi. Kendisini kaybetmiş olmanın derin bir üzüntüsünü yaşıyorum. Duruşu, mücadelesi bütün arkadaşlarımızca hiç unutulmayacak. Bundan sonraki kuşaklara örnek olacaktır. Bu sokaklarda insanlar onun sesini, sözünü, avazını hep hatırlayacaklar. Çünkü o bir Cumhuriyet kadını olarak bu ülkeyi var eden değerlere sahip çıkma konusunda inanılmaz bir örnekti. Ruhu şad olsun, sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.