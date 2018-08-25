Ünlü piyanist Fazıl Say'ın annesi Ayşe Gürgün Say son yolculuğuna uğurlandı

25.08.2018 - 16:18 | Güncelleme: DHA

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde yaşayan, geçen 21 Haziran'da aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Fazıl Say'ın annesi yazar Ayşe Gürgün Say, dün yaşamını yitirdi. Ayşe Gürgün Say için bugün Bitez'deki Köyiçi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın, yaşamını yitiren annesi yazar Ayşe Gürgün Say'ın cenazesi, Bodrum'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Cenaze törenine katılan birçok kişi, Say'a başsağlığı dileklerini iletti. Törene katılanlar arasında bulunan Selçuk Yöntem, "Vedalar çok hüzünlü, çok zordur. Allah rahmet eylesin. Kolay bir an değil ama yaşam devam ediyor. Fazıl'ın başı sağ olsun diyorum" dedi

  • 1 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
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    Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde yaşayan, geçen 21 Haziran'da aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Fazıl Say'ın annesi yazar Ayşe Gürgün Say, dün yaşamını yitirdi. Ayşe Gürgün Say için bugün Bitez'deki Köyiçi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

  • 2 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
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    DHA'nın haberine göre, Cenaze törenine Ayşe Gürgün Say'ın oğlu Fazıl Say, torunu Kumru Say, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP'li eski milletvekili Umut Oran, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kara Kuvvetleri eski Komutanı emekli orgeneral Aytaç Yalman, oyuncu ve sunucu Selçuk Yöntem, oyuncu Deniz Çakır'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda kişi katıldı.

  • 3 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
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    ÜZÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTILAR

    Cenaze töreninden önce basın mensuplarıyla konuşan ve Ayşe Gürgün Say'ı anlatan CHP'li Tuncay Özkan, "Cumhuriyete sahip çıkma konusunda politik mücadelelerimizin her bir aşamasında yer aldı. Özellikle Cumhuriyet mitingleri, Biz kaç kişiyiz Hareketi ve sonrasındaki politik mücadelede bizim çok önemli bir destekçimizdi. Kendisini kaybetmiş olmanın derin bir üzüntüsünü yaşıyorum. Duruşu, mücadelesi bütün arkadaşlarımızca hiç unutulmayacak. Bundan sonraki kuşaklara örnek olacaktır. Bu sokaklarda insanlar onun sesini, sözünü, avazını hep hatırlayacaklar. Çünkü o bir Cumhuriyet kadını olarak bu ülkeyi var eden değerlere sahip çıkma konusunda inanılmaz bir örnekti. Ruhu şad olsun, sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

  • 4 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
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    Umut Oran ise "Gerçekten bugün çok üzüntülüyüz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin de kurucuları içerisinde yer alan, Cumhuriyetle ilgili Cumhuriyet'in değerleriyle ilgili hassasiyeti sürekli olarak bu mücadelenin içerisinde yer alan önemli bir aydındı. Aynı zamanda da tabii ki Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük sanatçılardan, sevgili Fazıl Say'ın da annesiydi. Acımız büyük. Aslında uzun zamandır hastanedeki mücadelesini de Fazıl Bey'in paylaşımlarıyla izliyorduk. Dualarımız onunlaydı ama buraya kadarmış. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

  • 5 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
    5 | 44

    Selçuk Yöntem de, "Vedalar çok hüzünlü, çok zordur. Allah rahmet eylesin. Kolay bir an değil ama yaşam devam ediyor. Fazıl'ın başı sağ olsun diyorum" dedi.

  • 6 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
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    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Öncelikle tüm Say ailesinin ve Türkiye'nin başı sağ olsun diyorum. Çünkü kaybettiğimiz değerler aile kadar Türkiye'nin de çok büyük kaybı. Önemli bir yazar, dünyaca ünlü müzisyenimiz Fazıl Say'ın annesi ve hakikaten bir Cumhuriyet kadını. Yaşamında her zaman her daim memleket için, kadın mücadelesi için, Cumhuriyet için, her dakikasını bu anlamda mücadeleye adamış birisi. Ben böyle anlarda sözün bittiğini düşünenlerdenim. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

  • 7 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
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    Ünlü piyanist Fazıl Say, annesinin tabutu başında kızı Kumru Say ve yakınları ile birlikte başsağlığı dileklerini kabul etti. Ardından öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. 

  • 8 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
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    Fazıl Say, cenaze namazının ardından, annesinin tabutunu dostlarıyla birlikte cenaze aracına kadar taşıdı. 

  • 9 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
    9 | 44

    Ardından yazar Ayşe Gürgün Say'ın cenazesi, Bitez Mezarlığı'na toprağa verildi.

  • 10 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
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  • 11 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
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  • 12 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
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  • 13 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
    13 | 44
  • 14 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
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  • 15 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
    15 | 44
  • 16 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
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  • 17 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
    17 | 44
  • 18 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
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  • 19 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
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  • 20 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
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  • 21 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
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  • 22 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
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  • 23 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
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  • 24 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
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  • 25 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
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  • 26 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
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  • 27 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
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  • 28 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
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  • 29 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
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  • 30 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
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  • 31 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
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  • 32 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
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  • 33 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
    33 | 44
  • 34 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
    34 | 44
  • 35 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
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  • 36 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
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  • 37 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
    37 | 44
  • 38 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
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  • 39 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
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  • 40 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
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  • 42 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
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  • 43 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
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  • 44 Ünlü piyanist Fazıl Say annesi Ayşe Gürgün Say'ı son yolculuğuna uğurladı! Ayşe Gürgün Say kimdir? - Magazin haberleri
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Yorumlar 1
  • Misafir 15 dakika önce
    mekânı cennet olsun
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