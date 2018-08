6 | 44

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Öncelikle tüm Say ailesinin ve Türkiye'nin başı sağ olsun diyorum. Çünkü kaybettiğimiz değerler aile kadar Türkiye'nin de çok büyük kaybı. Önemli bir yazar, dünyaca ünlü müzisyenimiz Fazıl Say'ın annesi ve hakikaten bir Cumhuriyet kadını. Yaşamında her zaman her daim memleket için, kadın mücadelesi için, Cumhuriyet için, her dakikasını bu anlamda mücadeleye adamış birisi. Ben böyle anlarda sözün bittiğini düşünenlerdenim. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.