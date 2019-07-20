Asıl adı Rakim Mayers olan rapçi, bir müzik festivali öncesinde Stockholm'de kavgaya karıştığı iddiasıyla İsveç polisi tarafından gözaltına alınarak bu ayın başından beri hapiste tutuluyordu.

Donald Trump, haftalardır İsveç'te gözaltında tutulan Amerikan rapçi A $ AP Rocky'yi serbest bırakmak için çalıştığını söyleyerek, dün yaptığı açıklamada, "A $ AP Rocky'ye nasıl yardım edebileceğimiz konusunda İsveç'in çok yetenekli Başbakanını arayacağım," demişti.

Bugün Twitter hesabından paylaşım yapan Trump, "İsveç Başbakanı Stefan Löfwen ile çok güzel bir konuşma yaptık. Amerikan vatandaşı A $ AP Rocky'ye adil davranılacağı konusunda bana güvence verdi. Aynı şekilde ben de kendisine A $ AP'ın uçuş için riskli olmadığı, kefaleti konusunda kişisel olarak kefil olabileceğimi ya da başka bir alternatif olabileceğinin garantisini verdim. Ekibimiz konuşmalara devam ediyor, önümüzdeki 48 saat içinde yeniden konuşma konusunda mutabık kaldık" dedi.