Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Bugün 106'ncı doğum günü olan Orhan Veli Kanık, 36 yıllık kısa ömrünün 14 yılında şiirde devrim niteliğindeki 'Garip' akımını ortaya çıkaran 3 şairden biriydi.

Orhan Veli Kanık, Türk şiirindeki eski yapıyı temelinden değiştirmeyi amaçlayarak şiirlerinde günlük konuşma dilini kullandı.

Şiirlerinin yanı sıra hikâye, deneme, makale ve çeviri alanında birçok esere imza atan Orhan Veli Kanık, yeni bir zevk ortaya çıkarabilmek için eski olan her şeyden uzak durarak hece ve aruz ölçülerini kullanmayı reddetti.

Kafiyeyi ilkel; 'mecaz', 'teşbih', 'mübalağa' gibi edebi sanatları gereksiz bulan Orhan Veli Kanık, geçmiş edebiyatların öğrettiği her şeyi, bütün geleneği atmak amacıyla yola çıktı. Kanık'ın bu arzusu şiirinde kullanabileceği teknik olanakları azaltsa da ele aldığı konular, bahsettiği kişiler ve kullandığı sözcüklerle kendine yeni alanlar oluşturdu. Yalın bir anlatımı benimseyerek şiir dilini konuşma diline yaklaştırdı.

Melih Cevdet Anday ile Oktay Rifat da tıpkı Orhan Veli Kanık gibi şiir dilinin konuşma diline yaklaşmasını savunup eserlerini bu tarzda yazdı.

1941'de Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat, şiirlerini 'Garip' adlı kitapta yayınlayarak 'Garip' akımının doğmasına neden oldu. Bu akım, özellikle 1940 - 1950 arasında Cumhuriyet dönemi şiirinde büyük etki bıraktı. 'Garip', hem yıkıcı hem de yapıcı özelliğiyle Türk şiirinde bir mihenk taşı kabul edildi.

GARİP AKIMININ ÖZELLİKLERİ

* Ölçüye başkaldırıp serbest yazmak.

* Kafiyeyi şiir için gerekli görmekten vazgeçmek.

* Şairane duyuları, parlak görüntüleri şiirden silmek.

* Şiiri hayal gücünün kapalı duvarlarından kurtarıp gerçek hayata çıkarmak, yapmacıksız tabii bir söyleyişle, günlük yaşayış içinde halktan insanları yakalamak.

* Her çeşit kelimeyi konuyu şiire sokmak, halk deyişlerinden yararlanmak ve toplumla ilgili yergiye yer vermek.

Orhan Veli Kanık, 14 yıllık kariyerinde Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat ile birlikte şiire getirdiği yenilikler nedeniyle önceleri büyük ölçüde yadırganarak çok sert eleştiriler aldı ve küçümsendi.

Geleneklerin dışına çıkan eserleri, önce şaşkınlık ve yadırgama, daha sonra eğlenme ve aşağılamayla karşılansa da hep ilgi uyandırdı. Bu ilgi ise kısa zamanda kendisine duyulan anlayış, sevgi ve hayranlığın artmasına yol açtı.

13 Nisan 1914'te doğan Orhan Veli Kanık, 14 Kasım 1950'de hayatını kaybetti.

ŞİİR KİTAPLARI

* Garip

* Vazgeçemediğim

* Destan Gibi

* Yenisi

* Karşı

* Bütün Şiirleri

HİKÂYE KİTABI

* Hoşgör Köftecisi

HİKÂYE / ŞİİR KİTABI

* Nasreddin Hoca Hikâyeleri

YAZILARININ DERLENDİĞİ KİTAPLARI

* Nesir Yazıları

* Edebiyat Dünyamız

* Bütün Yazıları

MEKTUPLARININ DERLENDİĞİ KİTABI

* Yalnız Seni Arıyorum

ÇEVİRİLERİ

* Bir Kapı ya Açık Durmalı ya Kapalı

* Barberine

* Scapin'in Dolapları

* Sicilyalı yahut Resimli Muhabbet

* Tartuffe

* Versailles Tulûatı

* Üç Hikâye

* Turcaret

* Hamlet ve Venedikli Tüccar

* Batıdan Şiirler

* Antigone

* Saygılı Yosma

* Bütün Çeviri Şiirleri

* El Kapısında

Orhan Veli Kanık'ın ünlü şiirlerinden biri 'Beni Bu Havalar Mahvetti'dir.

Siz, siz olun bu baharın ilk günlerindeki güzel havaların çekiciliğine kapılarak karantina disiplininden uzaklaşıp dışarıya çıkmayın.

Kendinizi, sevdiklerinizi ve hiç tanımadığınız insanları mahvetmeyin.

Edebiyatımızda iz bırakan Orhan Veli Kanık ve diğer şairlerin şiirlerini okumanın tam sırası...

BENİ BU HAVALAR MAHVETTİ

Beni bu güzel havalar mahvetti,

Böyle havada istifa ettim

Evkaftaki memuriyetimden.

Tütüne böyle havada alıştım,

Böyle havada âşık oldum;

Eve ekmekle tuz götürmeyi

Böyle havalarda unuttum;

Şiir yazma hastalığım

Hep böyle havalarda nüksetti;

Beni bu güzel havalar mahvetti.

BEDAVA

Bedava yaşıyoruz, bedava;

Hava bedava, bulut bedava;

Dere tepe bedava;

Yağmur çamur bedava;

Otomobillerin dışı,

Sinemaların kapısı,

Camekanlar bedava;

Peynir ekmek değil ama

Acı su bedava;

Kelle fiyatına hürriyet,

Esirlik bedava;

Bedava yaşıyoruz, bedava

İSTANBUL'U DİNLİYORUM

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı

Önce hafiften bir rüzgar esiyor;

Yavaş yavaş sallanıyor

Yapraklar, ağaçlarda;

Uzaklarda, çok uzaklarda,

Sucuların hiç durmayan çıngırakları

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;

Kuşlar geçiyor, derken;

Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık.

Ağlar çekiliyor dalyanlarda;

Bir kadının suya değiyor ayakları;

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;

Serin serin Kapalıçarşı

Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa

Güvercin dolu avlular

Çekiç sesleri geliyor doklardan

Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları;

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;

Başımda eski alemlerin sarhoşluğu

Loş kayıkhaneleriyle bir yalı;

Dinmiş lodosların uğultusu içinde

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;

Bir yosma geçiyor kaldırımdan;

Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar.

Bir şey düşüyor elinden yere;

Bir gül olmalı;

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;

Bir kuş çırpınıyor eteklerinde;

Alnın sıcak mı, değil mi, biliyorum;

Dudakların ıslak mı, değil mi, biliyorum;

Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından

Kalbinin vuruşundan anlıyorum;

İstanbul'u dinliyorum