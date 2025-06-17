ABD'li pop yıldızı Demi Lovato, müzisyen eşi Jordan 'Jutes' Lutes ile balayı tatiline çıktı.

32 yaşındaki şarkıcı, 25 Mayıs'ta dünyaevine girdiği 34 yaşındaki Lutes ile tatilden fotoğraflarını paylaştı.

Fotoğraflarda deniz ve güneşin tadını çıkarırken görülen çift, bol bol birbirlerini öptükleri anları da ölümsüzleştirdi.

Demi Lovato'nun 'Balayı' başlığıyla paylaştığı fotoğrafları, takipçilerinin büyük beğenisini topladı.

Balayı karelerine eşi Jordan 'Jutes' Lutes de kayıtsız kalmadı ve "Karıcığım seni çok seviyorum" mesajıyla karşılık verdi.

Demi Lovato ile Jordan 'Jutes' Lutes çifti, ilişkilerini ilk kez Ağustos 2022'de kamuoyuna duyurdu. Lutes, 16 Aralık 2023'te Los Angeles’ta Lovato’ya evlenme teklifi etti. Çift, Lovato’nun 'Holy Fvck' albüm çalışmaları sırasında tanışmıştı.

Demi Lovato, Jordan 'Jutes' Lutes ile birlikteliğinden önce, 2020'de dört aylık birlikteliğin ardından oyuncu Max Ehrich ile nişanlanmıştı. Lovato ile Ehrich, Mart 2020'de tanıştılar ve kısa süre içinde aşk yaşamaya başladılar. Aynı yıl temmuz ayında nişanlanan çift, eylül ayında ayrıldı.

Aradığı aşkı Lutes'te bulan Lovato, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Lutes ile evlenecek olmanın heyecanını şu sözlerle dile getirmişti: Jordan, seninle evlenmek için sabırsızlanıyorum! Geçtiğimiz üç yıl hayatımın en güzel üç yılıydı ve bunu sana borçluyum. Kalbine, sevgine ve ışığına hayranım. Seni seviyorum aşkım!

Demi Lovato, Eylül 2024’te verdiği röportajda eşi için, “Hayatım boyunca onu bekledim. Bu kadar destekleyici, sevgi dolu ve ilgili bir partnerimin olması beni çok mutlu ediyor” ifadesini kullanmıştı.