Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Ünlü televizyoncu Prenses Kate'i üzdüğü için pişman oldu - magazin haberleri

        Ünlü televizyoncu, Prenses Kate'i üzdüğü için pişman oldu

        Ünlü televizyoncu Stephen Colbert, Kate Middleton'a kanser teşhisi konulduğu ortaya çıkmadan önce Prens William'ın eşini aldattığı iddiasını programında dile getirdiği için pişman olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 17:52 Güncelleme: 26.03.2024 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ünlü televizyoncu Stephen Colbert, Kate Middleton'a kanser teşhisi konulduğu ortaya çıkmadan önce Galler Prensi ve Prensesi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle pişmanlığını dile getirdi.

        2

        Bu ayın başlarında The Late Show adlı televizyon programında, Prens William'ın eşi Prenses Kate'i Rose Hanbury ile aldattığı iddialarını dile getirmişti.

        3

        Stephen Colbert, dün akşam yayınlanan programında ise sözlerinden pişmanlık duyduğunu söyledi. Colbert, söze; "Çok fazla espri yapıyorum ve pek çok farklı şey hakkında, çoğunlukla da herkesin konuştuğu konularda espriler yapıyorum. Son iki aydır herkes Kate Middleton'ın kamusal hayattan kaybolmasının gizeminden bahsediyor" diye başladı.

        4

        "BAŞKA BİRİNİN TRAJEDİSİNİ HAFİFE ALMAM"

        Stephen Colbert, sözlerine şöyle devam etti: İki hafta önce bu gizemle ilgili bazı şakalar yapmıştık ve bu konuda haber yaparken 'aptalca şeyler' yapmıştık. O şakaları yaptığımda, bu bazı insanları üzdü. Hatta teşhisi açıklanmadan önce bile. Bunu anlayabiliyorum. Geçmişte yaptığım şakaların çoğu insanları üzmüştü. Eminim ki bazı şakalarım gelecekte de insanları üzecektir.

        Colbert; "Uymaya çalıştığım bir standart var ve o da başka birinin trajedisini hafife almamamdır" ifadesini kullandı.

        5

        "İYİ DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ"

        Ünlü sunucu; "Birçoğumuz herhangi bir kanser tanısının hasta ve ailesi için üzücü olduğunu biliyoruz. Benden buna ihtiyaçları olmadığından eminim ama ben ve buradaki herkes, iyileşmesinin hızlı ve eksiksiz olması için iyi dileklerimizi ve yürekten umudumuzu iletmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

        6

        VİDEO İLE AÇIKLAMA YAPTI

        16 Ocak'ta ameliyat olan ve sonrasında hiç kamerelar karşısına çıkmayan Kate Middleton, geçen cuma akşamı bir video ile kansere yakalandığını açıklamıştı. 42 yaşındaki Prenses Kate, kanser teşhisiyle “büyük bir şok yaşadığını”, haberi alması sonrası "inanılmaz derecede zorlu birkaç ay” geçirdiğini söylemişti. Middleton, ocak ayında karın ameliyatı geçirdiğinde kanser olduğunun bilinmediği belirtmişti.

        7

        "HER GEÇEN GÜN GÜÇLENİYORUM"

        “Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım" diyen Prenses, kanserin türüne ilişkin bilgi vermemiş ve "İyiyim ve her geçen gün güçleniyorum" demişti.

        #Prenses Kate
        #Kate Middleton
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        İşte olay toplantının deşifresi!
        İşte olay toplantının deşifresi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!
        Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        "Herkes incelensin"
        "Herkes incelensin"
        Mardin'de yol çöktü, araçlar avluya düştü!
        Mardin'de yol çöktü, araçlar avluya düştü!
        Dünyanın endişeleri neler?
        Dünyanın endişeleri neler?
        Acil durum edildi: Gemi köprüye çarptı!
        Acil durum edildi: Gemi köprüye çarptı!
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Arda Güler için dev bonservis
        Arda Güler için dev bonservis
        Deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği
        Deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün