Ünlüler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamalarında

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre ünlü isimler 15 Temmuz Demokrasi ve Mili Birlik Günü kutlamalarına birçok ünlü isim de katdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kutlamalar için aralarında Bülent Serttaş, Serkan Çağrı, Davut Güloğlu, Metin Şentürk, Şenol İpek, Saruhan Hünel, yapımcı Polat Yağcı, yapımcı Necati Akpınar’ın da aralarında olduğu ünlüler Gayrettepe'deki otelde buluştu.

Birbirlerine hain darbe kalkışması sırasında yaşadıklarını anlatan sinema ve müzik dünyasının ünlüleri 2016'daki gibi bir günün bir daha yaşanmaması için temenni de bulunurken bunun için kendilerine düşen görevlerini yerlerine getireceklerini söyledi. Ünlüler, daha sonra kutlamalara katılmak için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne hareket etti.