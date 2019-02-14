SİNEM KOBAL
"Aşk"
ÖZLEM ADA ŞAHİN
"Sevgilim, kocam, her şeyim... Seninle olan her anıma şükrediyorum ve seni çok çok seviyorum"
ŞEYMA SUBAŞI
"Saf aşk..."
ALİŞAN
"Allah’ım sana şükürler olsun mucizeni bize de yaşattığın için... 14 Şubat hediyemizi 1 gün önce aldık biz. Dün geceden beri öyle tarifsiz duygular yaşıyorum ki, anlatması imkansız... Bu duyguları bana yaşatan önce Allah’ıma sonsuz şükürler ediyorum. Sonra da hayatıma girdiği günden beri her günümü ayrı güzelleştiren sevdiğim kadına, karıma teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum aşkım, Sevgililer Günü'müz kutlu olsun"
BUSE VAROL TEKTAŞ
"Sevgililer Günü'nüz kutlu olsun"
SELİN CİĞERCİ
"Hiç görmediğiniz çok fotoğrafımız var. Seneler önce kendi halinde insanlarken başladı konuşmamız. İlişkimize çıkar ilişkisi diyenler bir kez daha düşünsün. Biz kendini kaybedenlerden değiliz. Bir odalı evimiz vardı gayet mutluyduk. Şimdi de mutluyuz. Daha çok sevgililer günü kutlamak dileğiyle. Allah'ım hepinizin gönlüne göre versin. Sevgililer Günü'nüz kutlu olsun. Bu arada bunları yazarken yok yanımda. Arkadaşları ile eğleniyor ama laf etmiyorum, öküz. Buna da şükür..."
İBRAHİM BÜYÜKAK
"Hep böyle güldüğümüz şahane yıllarımız olsun. Bize her gün Sevgililer Günü..."
ECE ERKEN
"Sevgililer Günü'müz kutlu olsun"
ÜMİT ERDİM
"Kalan ömrümüzü beraber geçirmeye karar verdiğimizin ilk günü bu fotoğraf. Sevgililer Günü'n kutlu olsun hanımcığım, seni çok seviyorum"
DEMET AKALIN
"Sevgililer Günü'müz kutlu olsun aşklarım"
NURGÜL YEŞİLÇAY
"Ayaklarının yerden kesilmesi değil, yere sağlam basmakmış! Hayali bir dünyada tüy misali süzülmek değil, gerçeklerle beraber mücadele etmekmiş! Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk değilmiş, yaşanan her anın kıymetini bilmekmiş! Daha gerçekmiş, daha eğlenceliymiş, daha komikmiş! İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık, aşıkmışık…"
DİDEM UZEL SARI
"Sevgililer Günü'müz kutlu olsun aşkım"
DOĞA RUTKAY
"Seni seviyorum sevgilim"
SEREN SERENGİL
"Canım sevgilim; sevilmenin ne kadar da farklı bir şey olduğunu bana öğreten adam! Şefkatiyle, sahiplenişiyle, sarılmasıyla, vazgeçmeyişiyle, düşünmesiyle, fedakarlığıyla sevgisini ilmek ilmek kalbime işleyen adam... Peki ben seni ne kadar cok seviyorum biliyormusun? Canım kadar... Senden başka bir hayat yokmuş kadar... Sensiz zaman duracak kadar... Sahip olduğum her şey anlamını yitirecek kadar... Kalbimsin, Sevgililer Günü'müz kutlu olsun aşkım. Ömür boyu sürsün, beni sevmekten hiç vazgeçme. Ben hiç geçmeyeceğim, bu da sana sözüm olsun"
PINAR ALTUĞ ATACAN
"Sevgilim"
ZEYNEP KIRŞAN
"Gözümüm, gönlümün gördüğü bu en güzel resmi bana verdiğin için çok teşekkür ederim sana adamım... İyi ki sen! Dünyaya bin kere daha gelsem yine sen... Binlerce teşekkür, binlerce şükür sana! Seni seviyorum..."
ENDER ALKOÇLAR
"Sevgililerim ve benim gününüz her günümüz kutlu olsun. Maşallah!"
BUSE TERİM
"Sevgilim, sevdiğim... Bize her gün Sevgililer Günü ve ben seni her gün daha çok seviyorum, tam 11 yıldır..."
OKTAY KAYNARCA
"Sevginin günü, saati, kuralı, şartı yok... Sizi onaran, iyi hissettiren, karşılıklı emeğin değerini paylaşabileceğiniz sevgileriniz olsun, hep olsun..."
ZEYNEP BEŞERLER
"Bize her gün Sevgililer Günü..."
BENGÜ
"Sevgililer Günü'nüz kutlu olsun"
HAKAN AYSEV
"Aşkın da mutluluk gibi uzun ve bulutlar kadar yumuşak. Yanı başımda nefesinle yaşamaktan daha güzel ne olabilir ki canım sevgilim. İyi ki varsın Canım eşim Evren'im Aysev'im…"
SADETTİN SARAN
"Benim, kızımın, ailemin rol model 'Sevgililer'inin ve seven herkesin Sevgililer Günü kutlu olsun..."
SERAY SEVER
"Sevgililer Günü'müz kutlu olsun"
BURÇİN ORHON
"23. Sevgililer Günümüz ki aslında hiç sevgili olarak kutlamadık. Hedef odaklı bir insan olan bendeniz, üç ayda evlenince direkt eşler günü oluverdi. Bana katlandığın sürece tüm sevgililer günleri seninleyim"
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