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SEREN SERENGİL

"Canım sevgilim; sevilmenin ne kadar da farklı bir şey olduğunu bana öğreten adam! Şefkatiyle, sahiplenişiyle, sarılmasıyla, vazgeçmeyişiyle, düşünmesiyle, fedakarlığıyla sevgisini ilmek ilmek kalbime işleyen adam... Peki ben seni ne kadar cok seviyorum biliyormusun? Canım kadar... Senden başka bir hayat yokmuş kadar... Sensiz zaman duracak kadar... Sahip olduğum her şey anlamını yitirecek kadar... Kalbimsin, Sevgililer Günü'müz kutlu olsun aşkım. Ömür boyu sürsün, beni sevmekten hiç vazgeçme. Ben hiç geçmeyeceğim, bu da sana sözüm olsun"