İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İzmir'den Çeşme istikametine giden Muammer Renda idaresindeki cipin Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zafer Çika'nın vefatı yakın dostlarını üzüntüye boğdu. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla Çika'ya veda etti. İşte o paylaşımlar...
YEŞİM SALKIM
Dün geceden beri nasıl yazayım, elim gitmiyor... Allah sabır versin tüm ailenize, Demet'ime, Ali’ye, Sedef'e, tüm sevenlerine... Hep gülen abimiz nur içinde yat. Zafer abimiz mekanın cennet olsun.
CAN YILMAZ
Zafer Çika’yı kaybettik. Başta eşi Demet Akbağ olmak üzere tüm sevenlerine sabır dilerim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
BUSE TERİM
Ah canım Zafer Abicim be... Hala inanamıyorum, hala kabullenemiyorum. Seninle aynı sofraya oturmuş, sohbetini etmiş herkes seni çok severdi... Ne çok anımız var birlikte, daha yeni evimize gelecektin, çocukları görecektin...
GONCA VUSLATERİ
Kelimelerin hisleri tarif edemediği anlardan biri bu. Babamızı, Zafer Abimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüm... Çok...
SUNAY AKIN
Geceden de kara bir haber... Sevgili Zafer Çika, bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Sabırlar dilerim Demet Akbağ kardeşim, çok ama çok üzgünüm...
MERT DAVRAN
Ah be Zafer Abi! Yolun ışık olsun... Hafızamızda hep ama hep güzel enerjin ve neşenle kalacaksın... Seni çok seviyorum! Allah Ali'ye, Demet Abla'ya ve geride kalanlara sabır versin...
OKAN KARACAN
İşte bu hayatı yaşarken en zor anlar! Sevgili ağabeyim Zafer Çika... Allah rahmet eylesin... Paylaştıklarım var, yeri bende özel... Gürdal Tosun'un cenazesinde bana sarılması daha dün gibi hatırımda... Tecrübesiz kayıplara karşı yaşamayı bilmeyen bir genci teskin etme çabası, misafire olan düşkünlüğü, sayamayacağım daha yüzlerce insani özellikler değerli büyüğüm Demet Akbağ'a, Ali Çika’ya sabırlar diliyorum... Mekanı cennet olsun!
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