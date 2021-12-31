BENGÜ

Geçen sene bu zamanlardı; yine yeni yıla birkaç gün kala; Selim dedi ki; '2022'ye girerken, bu masaya dört kişi oturalım karıcığım'… Zeynep bir buçuk yaşında; pandeminin ortasındayız! Sahneyi özlemişim; cebimde hazır nazır şarkılarım çıkaramamışım… Dedim; 'Yok! Hele bir pandemi bitsin; hele bir geçsin bugünler'… Kaldı öyle mevzu … Hatta biraz da küstü bana Selim… Sonra bir gün baktık ki dünyanın en tatlı sürprizi! Bir de oğlumuz oluyor… Bıraktım tüm kaygıları, şöhreti, kimliği… O 'an' ne olmak istiyorsam onu seçtim ve oğlumuz geldi… Gözümde büyüttüğüm her şeyi öyle de kolay hallettim ki... Ben nasıl olsa her şeye yeterdim ve öyle mutluydum çünkü! Demem o ki; biz bugün bu sofrada 4 kişiyiz; sağlıklıyız; huzurluyuz ve şükür doluyuz! Hepimizden hepinize şimdiden iyi seneler! Aşkla; sevgiyle; kocaman öpücüklerle...