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        Haberler Dünyadan Ünlüleri etkileyen Los Angeles yangını büyüdü! Britney Spears, evini terk etmek zorunda kaldı - magazin haberleri

        Britney Spears, Los Angeles yangınında evini terk etmek zorunda kaldı

        ABD'de büyük Los Angeles yangınından etkilenen ünlüler arasına Britney Spears da katıldı. Ünlü şarkıcı 7,4 milyon dolarlık malikanesini tahliye ederek otele yerleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 10:44 Güncelleme: 10.01.2025 - 10:51
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        Britney Spears, Los Angeles'ın bazı bölgelerini saran ve pek çok evin kül olmasına neden olan yangınlar nedeniyle, Thousand Oaks bölgesindeki 7,4 milyon dolarlık malikanesinden tahliye edilmek zorunda kaldığını açıkladı.

        43 yaşındaki şarkıcı, haberi Instagram hesabından paylaşırken, bir otele gitmek için yolda dört saat geçirdiğini söyledi. 

        Bölgede yangınlar nedeniyle binlerce kişinin tahliye edilmesi sonucu yoğun bir trafik oluştu. Ancak Spears diğer tahliye edilenlerle birlikte trafikte sıkışıp sıkışmadığını açıklamadı.

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        Bazı hayranları, ünlü pop yıldızının Pacific Palisades, Malibu, Altadena, Pasadena, Hollywood Hills gibi bölgeleri saran Los Angeles'taki korkutucu yangınlar sırasında sessiz kalmasından dolayı durumunu merak etmişti.

        Ünlü şarkıcı, günlerdir elektriksiz olduğunu açıkladı.

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        Britney Spears, Los Angeles'ın dört bir yanındaki gösterişli evlerinden tahliye edilmek zorunda kalan yıldızların arasına katıldı.

        Açıklamasına, "Umarım hepiniz iyisinizdir" diye başlayan ünlü şarkıcı; "Evimi tahliye etmek zorunda kaldım ve dört saatlik bir yolculukla bir otele gidiyorum" mesajını paylaştı. Britney Spears; "Hepinizin iyi olduğunu umuyorum ve sevgilerimi gönderiyorum" diyerek mesajını bitirdi. 

        Britney Spears, son iki gündür telefonunu şarj edecek elektriği olmadığı için yangınla ilgili herhangi bir mesaj paylaşamadığını itiraf etti.

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        Büyük yangında Paris Hilton, Mandy Moore, Hollywood çifti Leighton Meester - Adam Brody gibi isimlerin evleri küle döndü. 

        Paris Hilton, Malibu'da 8,4 milyon dolara satın aldığı sahil malikanesinin yanması sonrası yaptığı açıklamada; "Sözcüklerle ifade edilemeyecek kadar yüreğim parçalandı. Ailemle oturup haberleri izlemek ve Malibu'daki evimizin yanışını televizyonda canlı canlı seyretmek hiç kimsenin deneyimlememesi gereken bir şey" dedi.

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        Jamie Lee Curtis, Mandy Moore, Maria Shriver ve diğer ünlüler, kontrolden çıkan yangınlardan kaçmak için evlerini terk etmek zorunda kalan 100 binden fazla kişi arasındaydı.

         

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        Evini tahliye etmek zorunda kalan Oscar ödüllü oyuncu Jamie Lee Curtis, güvende olduğunu söylerken; "Komşularımın ve muhtemelen benim evim de yandı. Korkunç bir durum. İnanıyorsanız dua edin. İnanmıyorsanız bile, inananlar için dua edin" dedi.

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        Oyuncu James Woods, Pacific Palisades'teki evini boşalttıktan bir gün sonra, "Etrafımızdaki tümler ev yanıyordu" açıklamasını yaptı. 'Bir Zamanlar Amerika' 'Geçmişten Ruhlar' ve 'Kazanma Hırsı' adlı yapımlarla tanınan Woods, "Yangın başladığında tam olarak yangının merkez üssündeydik. Çok fazla kaos vardı. Bir cehennem gibiydi" şeklinde konuştu.

         

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