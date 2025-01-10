Britney Spears, Los Angeles'ın bazı bölgelerini saran ve pek çok evin kül olmasına neden olan yangınlar nedeniyle, Thousand Oaks bölgesindeki 7,4 milyon dolarlık malikanesinden tahliye edilmek zorunda kaldığını açıkladı.

43 yaşındaki şarkıcı, haberi Instagram hesabından paylaşırken, bir otele gitmek için yolda dört saat geçirdiğini söyledi.

Bölgede yangınlar nedeniyle binlerce kişinin tahliye edilmesi sonucu yoğun bir trafik oluştu. Ancak Spears diğer tahliye edilenlerle birlikte trafikte sıkışıp sıkışmadığını açıklamadı.