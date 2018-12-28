Çağatay Ulusoy, Keremcem, Alp Navruz, Sarp Apak, Halit Ergenç ve Tolgahan Sayışman gibi pek çok ünlünün berberi olan Şükrü Dudu, herkese örnek olacak bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

15 yaşında geldiği İstanbul'da, hayata başarıyla tutunarak Türkiye'nin en başarılı erkek berberlerinden biri olan Şükrü Dudu, yeni yıl öncesi Darülaceze'de yatan herkesi Şükrü Dudu Barber's Club ekibi olarak 2019'a hazırladı.

Şükrü Dudu Barber's Club ekibi erkeklere ve kadınlara saç, el, ayak bakımı yapıp 2019'a merhaba partisini Okmeydanı'ndaki Darülaceze'de gerçekleştirdi.

Şükrü Dudu sosyal sorumluluk projesiyle ilgili "Bütün ekibimizle geldik. Bugün dükkanımızı resmen kapattık. Ben erkek berberiyim ama bayan kuaförü arkadaşım Ahmet Çoban'dan da rica ettim. O da bugün bütün ekibiyle geldi. Bütün katlardaki herkesin sabahtan bu saate kadar saçını sakalını manikürünü pedikürünü, makyajını yaptık" dedi.

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