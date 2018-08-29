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Ünlülerin diyetisyenine kötü haber

Ünlülerin diyetisyeni ve akupunktur uzmanı Murat Topoğlu'nun, 18 yaşına geldiği için nafaka ödemeyi kestiği ilk evliliğinden olan kızı Aleyna Topoğlu'na aylık 4 bin lira yardım nafakası ödemesine karar verildi

29.08.2018 - 09:01 | Güncelleme:

Ünlülerin diyetisyeni ve akupunktur uzmanı Murat Topoğlu’nun ilk evliliğinden olan kızı Aleyna Topoğlu, 18 yaşına girdikten sonra nafaka ödemeyi kestiği iddiasıyla babasına açtığı davayı kazandı. Mahkeme, “Davalı baba, ikinci evliliğinden olan çocuğuna baktığı gibi ilk evliliğinden olan kızına da yardım etmek zorundadır” diyerek yurtdışında okuyan kızı Aleyna Topoğlu’na 4 bin lira yardım nafakası ödemesine karar verdi.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, İstanbul Aile Mahkemesi’ne geçen yıl dava açan Aleyna Topoğlu, annesi Hülya Öztürk ile babası Murat Topoğlu’nun 19 Nisan 2007 tarihinde boşandığını belirtti. Dava dilekçesinde, “Mahkemenin 11 yıl önceki kararında Aleyna Topoğlu’nun velayeti anneye verildi. Mahkeme ayrıca aylık bin 500 lira olan iştirak nafakasının her yıl enflasyon oranında arttırılarak babanın ödemesine karar verdi. Mahkeme yıllık 20 bin liradan az olmamak üzere Aleyna Topoğlu’nun okul ve diğer masraflarının da babası tarafından karşılanmasını kararında açıkladı. Aleyna Topoğlu iki yıl önce 18 yaşına girdi. Davalı baba da kızının 18 yaşına girmesiyle birlikte nafaka ödemeyi kesti” denildi.

Müvekkilinin babasının desteğiyle yurt dışında bir üniversiteye kayıt yaptırdığını, ancak okul masraflarının yüksek olduğunu belirten Aleyna Topoğlu’nun avukatı, “Müvekkilimin okuluna devam edebilmesi için üniversitenin belirlediği 21 bin 217 euroyu okuluna yatırması gerekmektedir. Müvekkilimin artık yurt dışında okuması nedeniyle masrafları da artmıştır. Nafakanın sona erdiği 2016 yılından itibaren aylık 7 bin 500 liralık yardım nafakasının davalı babadan alınarak eğitimi süresince müvekkilime ödenmesine karar verilmesini istiyoruz” dedi.

“BABA KIZINA NAFAKA ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ”

Mahkeme, kararında “‘Herkes yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üst soyu ve alt soyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür’ hükmü uyarınca davacı ile davalının baba kız olduğu anlaşılmıştır. Davanın kısmen kabulü ile aylık 4 bin lira yardım nafakasının davalı babadan alınarak davacı kızına verilmesine karar verilmiştir” dedi.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 17 dakika önce
    yanlış karar.
  • Misafir 28 dakika önce
    Yurtdisinda okuyor diye yardim etmek zorunda degil ki.. nie orada okutuyorsun? Ver marmaraya
  • Misafir 18 dakika önce
    Aynen:)))) 18 olmus da 48 gibi
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