Ünlülerin gerçek halleri ve sosyal medya halleri
Photoshop ve filtre tekniklerinin gelişmesi sonucu ünlüler kendi aralarında ikiye ayrıldı. Sosyal medyadaki görünümleri; gerçek hallerinden oldukça farklı olması, ünlüleri tanınmaz hale getirdi
AYDAN ŞENER (Gerçek Hali)
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte olduğundan daha genç ve kusursuz görünüme sahip olmak artık hiç de zor değil.
AYDAN ŞENER (Sosyal Medya Hali)
SEDA SAYAN (Gerçek Hali)
Botoks, dolgu, yüz gerdirme gibi cerrahi dokunuşlar kişiye olduğundan daha genç bir görünüm sağlıyor.
SEDA SAYAN (Sosyal Medya Hali)
TÜRKAN ŞORAY İLE ERKAN PETEKKAYA (Gerçek Hali)
Elbette ünlüler de cerrahi dokunuşlardan oldukça faydalanıyor.
Ne var ki bu, birçok ünlüye yeterli gelmiyor.
TÜRKAN ŞORAY İLE ERKAN PETEKKAYA (Sosyal Medya Hali)
TARKAN (Gerçek Hali)
Ünlüler, photoshop ve filtre uygulamalı fotoğraflarını sosyal medyada sıkça gözler önüne seriyor.
TARKAN (Sosyal Medya Hali)
MURAT BOZ (Gerçek Hali)
Öyle ki bazı ünlüler, photoshop ve filtre uygulamalarında aşırıya kaçıp ergenlik, hatta neredeyse çocukluk dönemlerini aratmayan görünüme sahip oluyorlar.
MURAT BOZ (Sosyal Medya Hali)
AJDA PEKKAN (Gerçek Hali)
Ve iş, giderek daha da abartılı bir hale dönüştü.
Öyle ki gerçek halleriyle sosyal medyadaki görünümleri arasında hiçbir benzerlik kalmadı.
AJDA PEKKAN (Sosyal Medya Hali)
SAFİYE SOYMAN (Gerçek Hali)
SAFİYE SOYMAN (Sosyal Medya Hali)
NAZ ELMAS (Gerçek Hali)
NAZ ELMAS (Sosyal Medya Hali)
MUSTAFA SANDAL (Gerçek Hali)
MUSTAFA SANDAL (Sosyal Medya Hali)
ARDA TURAN İLE SEVİM EMRE (Gerçek Hali)
ARDA TURAN İLE SEVİM EMRE (Sosyal Medya Hali)