Ünye'de kadınlara özel plaj ve havuz

Ordu'nun Ünye Belediyesince kadınlara özel plaj ve açık yüzme havuzu hizmete alındı.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Kocuklu Mahallesi sahilindeki plaj ve havuzun açılışında, tesisin kadınların sosyal yaşamda daha aktif olmalarına katkı sağlayacağını söyledi.

Kadınların kendilerini daha huzurlu hissedebileceği ortamları ilçeye kazandırdıklarını belirten Tavlı, "Karadeniz bazen denize girmeye elverişli olmayabiliyor. Bu nedenle havuzu da içeren bu tesisi hizmete sunduk" dedi.

Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı program, açılışın ardından tamamlandı.