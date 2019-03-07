Uranüs özgürlükleri, insanın bireyselleşme arzusundan doğan farklılıklarını anlatır. Koç'taki transitini bitirip Boğa burcuna ilerledi. Geleneksel sistemleri sorgulayacağımız bir dönem başlıyor.

Uranüs Koç burcunda meraklı, anda yaşayan, esinlenen, hayal kuran vasıflarımızı yüceltirken, farkındalığa ve büyüme ve gelişme ihtiyacına vurgu yaptı. Şimdi ortaya çıkan bu ihtiyaçlar doğrultusunda yeni dünya düzeni oluşuyor.

Pratik kullanımı olan buluşlar gelişiyor. İnsanın maddeye olan tutkusu yerini geleneksel yöntemlerden özgürleşmeye bırakıyor. Arzuların tatmini için manevi değerleri zorunlu olarak öne çıkaran bir sürece girdik.

Finansal kazançların dayandığı sistemler dönüşürken hırslı ve rekabete dayalı yaklaşımlar nedeniyle bozulan insanı değerler ve yozlaşma dönüşmek üzere iyice açığa çıkıyor. Sayın Ergün Arıkdal’ın ifade ettiği gibi bir yerde dejenerasyon varsa rejenerasyon başlamıştır, ifadesi gözle görülür biçimde tezahür edecek.

Uranüs Boğa’da sistemlerin değişimi için ihtiyaç duyulan gücü sağlarken yıkım ve yapım birbirinden doğacak. İnsanın günlük hayatını kolaylaştıran buluşlar gelişecek. Finansal konularda sadeleşme yaşanırken bireysel yetenekler doğrultusunda çalışma öne çıkıyor.

Kendi zevklerimize göre üretim imkanları, satış ağları artacak. Kişinin özüne ve kabiliyetlerine güvenerek yapacağı yaratım manevi tatmin ve şükür bilincini açığa çıkaracağı için sadeleşme kendiliğinden gelişecektir.

7 YILLIK YOLCULUK

Yedi yıl sürecek bu yolculukta büyük yıkımlar öngören klasik yorumların aksine yıkım ve yapımın iç içe olacağı günlere gebeyiz. Konfor alanlarımızı kaybetme korkusuyla ne kadar hırslı hareket edersek o derece kayıp yaşarız. Sürekli isyan halinde olma ve yerine bir şey koymama durumunda ise kendi kendimizi baltalarız. Sadece itiraz içinde olmanın fayda sağlamadığını anlamak için uzun süre tersi istikamette yüzmek yersiz olur.

Satürn ve Plüton’un ardından Uranüs’te Toprak elementine ilerledi. Evren özlediğimiz güven duygusunu neyin sağlayacağını göstermeye çalışıyor. Üretimin sağladığı bedensel hazlar açığa çıkıyor. Maddi değerlere aşırı düşkünlük sonunda yıkım getirecektir. Öz disiplin, üretim, uzun vadeli stratejiler ve sadelik önem kazanıyor. Bu sene Plüton, Satürn ve Güney Ay Düğümü Oğlak burcunda kavuşumda ilerliyor.

Eskimiş, geçerliliğini yitirmiş, işe yaramayan sistemler dönüşüyor. Yaşamdaki anlam arayışları artarken zorunlu sadeleşmeler açığa çıkıyor. Yaşamlarımızda kontrol ve güç konularıyla yüzleşip, sağlıklı biçimde yönetmek için tutumlar geliştireceğiz. Uranüs’ün Boğa’ya geçişiyle uzun süredir devam eden yorucu işler, stresli koşullar ve baskı artarken alternatif yaratma arzusu pekişecektir. Bu süreçte değişime ayak uydurmak önemli. Değişime direnirsek, baskının yarattığı alana hapsolur, korku, endişe ve yılgınlık, zihinsel yorgunluk yaşarız. Süreçle akarsak tutkuyla bağlı olduğumuz bizi sınırlayan tutumlarımızın farkına varabiliriz.

Uranüs 2010 yılında Koç burcuna ilerleyip evrensel enerjinin yenileyeciliğini dünyaya getirdi. Ardından Boğa burcuna ilerleyip maddi formları yenilemeye başladı. Uranüs Koç burcunda iken kişi evrensel fikirlere çok açıktır ancak bu fikirlerin işe yarar biçimde somutlaşması önemlidir. Uranüs Boğa’ya ilerledi yenilenmiş fikirler, yaşamdaki gerçek değerler açığa çıkmaya başlıyor.

Tüketime dayalı eski ideallerin yerini üretim almaya başlıyor. Bu sürece destek veren Neptün Balık burcunda içe dönüş, manevi haz arayışlarını artıracak. Eskimiş, değerini yitirmiş maddi ve manevi değerlerle yüzleşiyoruz. Bu transitle gelir kaynaklarını, maddi yeterlilikleri, maddeye verdiğimiz değeri ve üretim biçimimizi gözden geçireceğimiz bir dönem başladı.