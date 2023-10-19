Urartu kalelerindeki kazılarla 2 bin 700 yıllık geçmişin izleri sürülüyor

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Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, Çavuştepe Kalesi'nde 35 yıldan bu yana devam eden kazılarda kentin tarihine ışık tutacak bilgi ve bulgulara rastladıklarını ifade etti. Gürpınar Ovası'na kurulan kalenin Urartuların tahıl ambarı konumunda olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "1961'den 2023'e kadar binin üzerinde çok özel tarihi eseri çıkarıp Van Müzesi'ne kazandırdık. Kalede restorasyona yönelik çalışma da yürüttük. Ortaya çıkarılan surlardaki tahribatı giderdik. Nekropol alanında ise kalede yaşayanların gömüldüğünü tespit ettik. Buradaki kazılarda Urartuların ölü gömme şekliyle ilgili çok iyi bilgiler edindik. Arkeolojik veriler açısından çok önemli verilere sahip olduk" diye konuştu.

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Her yıl Çavuştepe Kalesi'nde yeni ve şaşırtıcı bulgularla karşılaştıklarını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Burası şimdiye kadar kazılmış en iyi Urartu nekropollerinin başında geliyor çünkü kremasyon (cesedin yakılması) ve inhumasyon (ölünün yakılmadan cesedinin gömülmesi) dediğimiz gömme geleneğini burada gördük. Ölüyü yakarak gömme ve yakmadan ceset şeklinde gömü şeklinde karşımıza çıkıyor. Van Müzesi'nde Çavuştepe Kalesi bölümü yer alıyor. Bu bölümde at koşum parçaları, takı ve mühürlere varıncaya kadar pek çok eseri görebiliriz. Nekropoldeki en önemli verilerden biri kadın iskeletleri üzerinde mühürlerin gelmesi.