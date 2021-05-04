Berrak Tüzünataç, "Hiç anne olmayı düşündünüz mü?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti:

Kendi kendime oturup 'Bir çocuk yapmalıyım' gibi düşünmedim. Bende öyle bir güdü yok. Hiçbir kişinin kendiyle ilgili meselelerini halletmeden ürememesi gerektiğine inanıyorum. Bir gün kendimle ilgili öyle hissedersem, öyle bir partnerim de olursa gibi bir durum söz konusu...



Ünlü oyuncu, ayrıca kendiyle ilgili, "Fazlaca başarısız ilişki teşebbüsüm olduğu doğru" itirafında bulunmuştu.