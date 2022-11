Uraz Kaygılaroğlu'ndan kaza açıklaması: Melis ve Ceyhun iyi ama Sergen'in durumu daha ağır

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemenin ardından minibüsten çıkartılan cenazeler de hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, ünlü isimlerin dün Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu'nda "Başbelası" adlı tiyatro oyununu sahneledikleri öğrenildi.

"MİNİBÜSÜN SÜRATLİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek, kazada yaralanan tiyatro ekibine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan ve yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi veren Vali Masatlı, şöyle konuştu:

"Kazada maalesef üç insanımızı kaybettik. Kaza sonucu yedi tiyatro ekibinden vatandaşımız da yaralandı. Bunlardan iki tanesini Samsun'a sevk ettik. Bir tanesi taburcu oldu. Dört tanesi de şu an itibariyle Sabuncuoğlu Araştırma Hastanemizde tedavi altındalar. Bunlardan bir tanesinin durumu birazcık kritik. İleri bir tedavi için belki başka bir hastaneye de sevk edebiliriz. Ceyhun Bey'le de görüştüm. Şu an için kendisinin durumu iyi. Sadece ayakta tendonlarda bir sorun varmış. Diğer taraftan vücudunun farklı yerlerinde çok önemli olmayan bazı yaralar var. Tahmin ediyorum birkaç güne kadar kendisini buradan taburcu ederiz. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk incelemede tiyatro ekibini taşıyan minibüsün süratli olduğu ve bu sürat neticesi aynı hatta seyreden TIR'a arkadan çarpması sonucu kazanın meydana geldiği yönünde şu an itibariyle tespitlerimiz var."

Fotoğraflar: AA, İHA, Instagram