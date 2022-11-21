Kazadan iki gün önce paylaşmış

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HABERTURK.COM / Ajanslar

Kaza, dün gece Amasya'nın Merzifon ilçesinin Çaybaşı Köyü mevkisinde meydana geldi. Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahnelemelerinin ardından Samsun’a doğru hareket eden oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç kontrolündeki TIR’a arkadan çarptı. ÜÇ KİŞİ KAZA YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ Minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş kaza yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile minibüste yaralanan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek de ihbarla gelen ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelerde tedaviye alındı.

Sergen Deveci, Melis İşiten, Ceyhun Fersoy SORUŞTURMA BAŞLATILDI Yapılan incelemenin ardından minibüsten çıkartılan cenazeler de hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, ünlü isimlerin dün Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu'nda "Başbelası" adlı tiyatro oyununu sahneledikleri öğrenildi. — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) November 21, 2022 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI'NDAN TAZİYE MESAJI Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Amasya'nın Merzifon ilçesinde tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsle kamyonun çarpışması sonucu yaşamını yitiren tiyatrocuların ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi. Bakan Ersoy, yaptığı paylaşımda, Çorum'da sahneledikleri oyun sonrası Samsun'a dönen tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün kaza yaptığını derin üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileyen Ersoy, "Yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadesini kullandı.

"TURA DEVAM" DEMİŞTİ Ayrıca yaşamını yitiren Güleryüz, iki gün önce kazanın gerçekleştiği minibüste Ceyhun Ersoy, Melis İşiten ve ekiple birlikte çekilen anlarını, "Tura devam" ifadeleriyle yayınlamıştı.

Tolga Güleryüz "DÖRT GİTTİ, ÜÇ KALDI" Tolga Güleryüz, bu pozlara ise, "Dört gitti, üç kaldı... Bu akşam Tokat'ta oynuyoruz" notunu düşmüştü.

Tolga Güleryüz, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy 8 OYUNA İMZA ATTI Tolga Güleryüz, dekor tasarım, ışık tasarım, yapımcı, yardımcı yönetmen ve yönetmen olarak 8 oyuna imza attı. Güleryüz'ün 'Suit', 'Aşk Listesi', 'Eski Zaman Hikâyesi' ve 'Baş Belası' adlı oyunları sahnelenmeye devam ediyordu.