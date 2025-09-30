Uraz Kaygılaroğlu'nun acı günü
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu vefat etti
Geçtiğimiz haziran ayında büyükbabası Metin Kaygılaroğlu'nu kaybeden Uraz Kaygılaroğlu, bu kez de babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu'nun ölümüyle sarsıldı.
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü oyuncu; "Biriciğim babaannem Nezahat Kaygılaroğlu vefat etmiştir. Cenazesi, yarın (1 Ekim) ikindi vakti Balıkesir Paşa Camii'nden kılınacak namaz ile Başçeşme Mezalığı'na defnedilecektir" ifadelerine yer verdi.