Ürdün, hava sahasını yeniden kapattı

Ürdün haber ajansı Petra, Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumunun söz konusu kararını son dakika haberi olarak verdi.

Buna göre, Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu, hava trafiğinin ikinci bir emre kadar geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

Kurum, bölgedeki gerilim nedeniyle 13 Haziran'da da ülke hava sahasının geçici olarak kapatıldığını duyurmuştu.

Öte yandan Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail tarafından geçici olarak kapatılan Kral Hüseyin Köprüsü'nün 15 Haziran Pazar saat 08.00'den itibaren yeniden yolcu trafiğine açılacağını duyurdu.

Açıklamada, köprünün geçici mi kalıcı olarak mı açıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.