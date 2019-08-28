Adana’nın Ceyhan ilçesinde mısır hasadını sürdüren çiftçiler fiyatların biraz daha yükseltilmesini istiyor.

Türkiye’nin 6 milyon tona yaklaşan mısır üretiminin yaklaşık yüzde 15’ini karşılayan Adana’da mısırın hasadı sürüyor. Ceyhan’ın Vessiye Mahallesinde gerçekleşen hasatta Ceyhan Ziraat Odası Meclis Üyesi Kenan Balkı, fiyatların biraz daha yükseltimesini talep etti.

Balkı, “Mısırda, Toprak Mahsulleri Ofisinin taban fiyatının en az bin 200, bin 250 lira açıklamasını beklerken bu fiyat bin 150 lirada kaldı. Şuanda da dış piyasada da mısır fiyatı bin 100, bin 120 arasında değişiyor. Buna istinaden girdilerimiz geçen yıla göre yüzde 100, yüzde 120’lere varan fiyat artışları oldu. Geçen yıl biz gübremizi 980 ile bin 20 lirasında alırken bu yıl 2 bin 300 liraya kadar gübre temin etmek zorunda kaldık. Zirai ilaçlar aynı keza, mısır tohumu fiyatları geçen yıl 350, 400 iken bu yıl 550, 600 liraya aldık. Mısır fiyatının biraz daha yükseltilmesini bekliyoruz. Çiftçinin ayakta kalabilmesi için hükümetimizin bize biraz daha sahip çıkması gerekiyor" dedi.

Üretici Abdullah Kanalka ise geçen yıl açıklanan fiyatın 950, bu seneki fiyat bin 150 lira olduğunu belirterek, "Açıklanan bu fiyat içerisinde bazı kesintiler olacaktır. Mısırın verimi geçen yıla göre daha iyi ama bu yılki masrafımız çok. Bazı yerlerde de çiftçilerin desteklenmesi lazım. Çiftçiyi kurda kuşa yem etmesinler. Fiyatları daha güzel açıklasınlar. Girdileri, çıktıları ve masraflarımızı düşürsünler. En azından çiftçilere bu şekilde yardım etsinler" diye konuştu.