Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan Ferit Ş., sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında geçen yıl 27 Eylül'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan ve 15 Ekim'de Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'e hakaret etti.

DARP EDİLİP ÖZÜR DİLETİLDİ

DHA'daki habere göre görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti. Tepkilerin ardından evine gelen bir grup tarafından darp edilen Ferit Ş.’ye, olay sırasında Rojin’in ailesinden ve kamuoyundan özür dilediği bir video çektirildi.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Sosyal medyada Rojin Kabaiş’e yönelik hakaret ve aşağılayıcı ifadelerde bulunduğu belirlenen Ferit Ş., savcılık talimatıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Hakaret' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.