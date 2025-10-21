Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Urfa haberleri: Rojin Kabaiş’e hakaretten tutuklandı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Rojin Kabaiş’e hakaretten evinde darp edilip tutuklandı

        Van'da kaybolduktan 18 gün sonra sahilde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'e sosyal medyada açtığı canlı yayında hakaret ettiği belirtilen Ferit Ş., Şanlıurfa'daki evinde gözaltına alınıp tutuklandı. Ferit Ş.'nin canlı yayın sonrası evine gelen bir grup tarafından dövülüp, özür videosu çektirildiği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 11:30 Güncelleme: 21.10.2025 - 13:03
        Rojin'e hakaretten önce darp sonra tutuklama
        Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan Ferit Ş., sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında geçen yıl 27 Eylül'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan ve 15 Ekim'de Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'e hakaret etti.

        DARP EDİLİP ÖZÜR DİLETİLDİ

        DHA'daki habere göre görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti. Tepkilerin ardından evine gelen bir grup tarafından darp edilen Ferit Ş.’ye, olay sırasında Rojin’in ailesinden ve kamuoyundan özür dilediği bir video çektirildi.

        POLİS GÖZALTINA ALDI

        Sosyal medyada Rojin Kabaiş’e yönelik hakaret ve aşağılayıcı ifadelerde bulunduğu belirlenen Ferit Ş., savcılık talimatıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Hakaret' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
