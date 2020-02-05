Çiğ köfte nasıl yapılır?

ÇİĞ KÖFTE KAÇ KALORİ?

Etsiz çiğ köftenin bir porsiyonu yani yaklaşık 125 gramı 226 kcaldır. Etli çiğ köftede ise aynı porsiyon değerleri için kalori miktarı 340'dır. İçeriğindeki yoğun bulgurdan dolayı lavaş ile değil yeşillik ile tüketilmelidir.

ETLİ URFA USÜLÜ ÇİĞ KÖFTE TARİFİ

Malzemeler:

250 gram çok ince çekilmiş kuşbaşı et

2 su bardağı bulgur

2 su bardağı isotu (Acı sevmiyorsanız miktarı azaltın)

1 tatlı kaşığı tuz, karabiber, kimyon

1 demet maydanoz

1 soğan

4 sarımsak

4 dal yeşil soğan

1 tatlı kaşığı salça



Nasıl yapılır?

Çiğ köfte tarifine geniş bir leğende (mümkünse çiğ köfte için özel satılan tabanı tırtırlı bakır leğenlerden) baharatları karıştırarak başlıyoruz. Hafif sulandırdığımız isot, karabiber, kimyonu karıştırıyoruz. İçine ince ince doğranmış ve dövülmüş soğan ile sarımsağı ekleyin. Ardından bulgur, biraz su ve salça ekliyoruz. Malzemeler arasında en az yarım saat yoğurmalıyız. Bulgur suyu çekmeli. Daha sonra içine ince ince doğramış olduğumuz yeşil soğan ve maydanozu ekliyoruz. Ve tekrar yoğurmaya devam ediyoruz. Yoğurma işlemi biten çiğ köfteleri elimizde şekillendirerek servis tabağına alıyoruz. Yanında kıvırcık ve sevdiğiniz yeşilliklerle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

ADIYAMAN ETSİZ ÇİĞ KÖFTE TARİFİ

Malzemeler:

1 litre su

4 su bardağı ince bulgur

4 çorba kaşığı salça

2 çorba kaşığı biber salçası

1 kuru soğan

5 diş sarımsak

8 çorba kaşığı sıvıyağ

3 çorba kaşığı isot

300 gram kabuksuz ceviz

1 çorba kaşığı pul biber, karabiber, tuz, toz biber

Nasıl yapılır?

Cevizleri robotta toz haline gelene kadar çekin. Kısık ateşte sıvı yağı kızdırın üstüne bütün baharatları katarak kavurmaya devam edin. Baharatlarla yağ kavrulduktan sonra üstüne biber salçası ve domates salçasını da ilave ederek iyice kavurun. Daha sonra sürekli karıştırarak ince kıyılmış sarımsak ve kuru soğanı dövmüş olduğunuz cevizi bulgurun içine ilave edin. Ardından soğuyunca bulgur ile buluşturun. Üzerine su ekleyerek iyice yoğurun. En az bir saat yoğrulmalıdır. Yoğurma işlemi biten çiğ köfteleri elimizde şekillendirerek servis tabağına alıyoruz. Yanında kıvırcık ve sevdiğiniz yeşilliklerle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...