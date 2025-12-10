Habertürk
        Uşak haberleri: Karı koca çiftin kahreden ölümü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Karı koca çiftin kahreden ölümü!

        Uşak'ta, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 80 yaşındaki İbrahim Özçakır ve aynı yaştaki Nazife Özçakır hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü 25 yaşındaki M.V.'nin tedavisi sürüyor

        Giriş: 10.12.2025 - 14:38 Güncelleme: 10.12.2025 - 14:46
        Karı koca çiftin kahreden ölümü!
        Uşak'ta, İbrahim Özçakır (80) idaresindeki otomobil, Sivaslı-Uşak kara yolunun Kızılcasöğüt Kavşağı'nda M.V. (25) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        BİR KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Yapılan kontrolde sürücü Özçakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Özçakır'ın eşi Nazife Özçakır (80) ile diğer otomobilin sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        EŞİ HASTANEDE HAYATA VEDA ETTİ

        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Nazife Özçakır, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        #uşak
        #Son dakika haberler
