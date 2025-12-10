Uşak'ta, İbrahim Özçakır (80) idaresindeki otomobil, Sivaslı-Uşak kara yolunun Kızılcasöğüt Kavşağı'nda M.V. (25) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Yapılan kontrolde sürücü Özçakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Özçakır'ın eşi Nazife Özçakır (80) ile diğer otomobilin sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

EŞİ HASTANEDE HAYATA VEDA ETTİ

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Nazife Özçakır, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.