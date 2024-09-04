Uşakspor transferde Selçuk Alibaz'la imzaladı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Uşakspor, tecrübeli orta saha Selçuk Alibaz'ı renklerine dahil etti. Son olarak 2'nci Lig temsilcisi Fethiyespor'da top koşturan 34 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, Süper Lig tecrübesi olan, 10 numara pozisyonunda oynayan Selçuk Alibaz ile 1 sezonluk anlaşmaya vardı. Selçuk Alibaz’a, Uşaksporumuza hoş geldin diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz" denildi. Almanya'da Sandhausen ekibinde futbola başlayan Selçuk, Süper Lig'de Eskişehirspor ve Konyaspor formalarını da terletti. Öte yandan sezona bu hafta cumartesi günü Etimesgut Belediyespor deplasmanında başlayacak Uşakspor'un Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Turu'ndaki rakibi 1922 Konyaspor oldu. Uşak, 10-12 Eylül tarihleri arasındaki maça evinde çıkacak.