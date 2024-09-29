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        Uşak'ta orman yangını

        UŞAK'ın Banaz ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 17:26 Güncelleme: 29.09.2024 - 17:30
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        Uşak'ta orman yangını
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        UŞAK'ın Banaz ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Banaz'ın Karaköse köyü Hamzabey mevkisindeki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekiler, durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Yangının, rüzgar enerjisi santrali ve güneş enerjisi panellerine yakın bir noktada çıktığı belirtildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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