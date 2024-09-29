Uşak'ta orman yangını (2)

'ORMANYANGINININ ETKİSİ AZALDI'

Uşak’ın Banaz ilçesi Karaköse köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bölgede çalışmaları yakından takip eden Uşak Valisi Naci Aktaş, 230 kadar personelin ormanda söndürme çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Orman yangınının etkisinin azaldığını kaydeden Vali Aktaş, “Bugün saat 14.30 sıralarında Karaköse köyümüzde başlayan orman yangını etkisini azaltmakla birlikte halen devam ediyor. Şu an Orman Genel Müdürlüğümüz, bölge müdürlüğümüzün koordinesinde 230 personel, 90 araçla birlikte söndürme çalışmaları devam ediyor. İzmir, Kütahya, Afyon ve Denizli’den takviye ekipler geldi. Hızının azaldığı ve yangının devam ettiği bölgede iş makinesi ayrıştırma çalışması yapıldı. Temennimiz en kısa sürede kontrol altına alınmasıdır” diye konuştu. Ekiplerin, orman yangınının sürdüğü alanlardaki söndürme çalışmaları sürüyor.