Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta orman yangını (2)

        'ORMANYANGINININ ETKİSİ AZALDI'Uşak'ın Banaz ilçesi Karaköse köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 22:40 Güncelleme: 29.09.2024 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta orman yangını (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        'ORMANYANGINININ ETKİSİ AZALDI'

        Uşak’ın Banaz ilçesi Karaköse köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bölgede çalışmaları yakından takip eden Uşak Valisi Naci Aktaş, 230 kadar personelin ormanda söndürme çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Orman yangınının etkisinin azaldığını kaydeden Vali Aktaş, “Bugün saat 14.30 sıralarında Karaköse köyümüzde başlayan orman yangını etkisini azaltmakla birlikte halen devam ediyor. Şu an Orman Genel Müdürlüğümüz, bölge müdürlüğümüzün koordinesinde 230 personel, 90 araçla birlikte söndürme çalışmaları devam ediyor. İzmir, Kütahya, Afyon ve Denizli’den takviye ekipler geldi. Hızının azaldığı ve yangının devam ettiği bölgede iş makinesi ayrıştırma çalışması yapıldı. Temennimiz en kısa sürede kontrol altına alınmasıdır” diye konuştu. Ekiplerin, orman yangınının sürdüğü alanlardaki söndürme çalışmaları sürüyor.

        Oğuzhan KILIÇ/UŞAK,

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Jose Mourinho'dan flaş hareket!
        Jose Mourinho'dan flaş hareket!
        Fenerbahçe hata yapmadı!
        Fenerbahçe hata yapmadı!
        Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan
        Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan
        Kan donduran olay! 80 yaşındaki adam yengesini öldürdü
        Kan donduran olay! 80 yaşındaki adam yengesini öldürdü
        Güney'den Kuzey'e net uyarılar
        Güney'den Kuzey'e net uyarılar
        Maçka Parkı'nda biri kadın 2 kişiye saldırı
        Maçka Parkı'nda biri kadın 2 kişiye saldırı
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes!
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BGM'de siftah!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BGM'de siftah!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?
        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        "Aramızda bir sorun yok"
        "Aramızda bir sorun yok"
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Uşak'ta ormanlık alanda yangın çıktı
        GÜNCELLEME - Uşak'ta ormanlık alanda yangın çıktı
        Uşakspor - Nevşehir Belediyespor: 3-0
        Uşakspor - Nevşehir Belediyespor: 3-0
        Uşak'ta orman yangını
        Uşak'ta orman yangını
        Uşak'ta ormanlık alanda yangın çıktı
        Uşak'ta ormanlık alanda yangın çıktı
        Uşak'ta otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
        Uşak'ta otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
        Erzincan'da aynı aileden 4 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybeden çocuk Uş...
        Erzincan'da aynı aileden 4 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybeden çocuk Uş...