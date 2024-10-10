Uşakspor - Bursaspor: 0-1

- ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur mücadelesinde Bursaspor deplasmanda Uşakspor'u 1-0 mağlup ederek tur atladı. Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, konuk takım 60'ıncı dakikada Yiğitali Bayrak'ın golüyle öne geçti: 0-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bursaspor adını 3'üncü Tur'a yazdırdı. Uşakspor ise kupaya veda etti.

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