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        Uşakspor - Bursaspor: 0-1

        - ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur mücadelesinde Bursaspor deplasmanda Uşakspor'u 1-0 mağlup ederek tur atladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 17:21 Güncelleme: 10.10.2024 - 17:25
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        Uşakspor - Bursaspor: 0-1
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        - ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur mücadelesinde Bursaspor deplasmanda Uşakspor'u 1-0 mağlup ederek tur atladı. Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, konuk takım 60'ıncı dakikada Yiğitali Bayrak'ın golüyle öne geçti: 0-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bursaspor adını 3'üncü Tur'a yazdırdı. Uşakspor ise kupaya veda etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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