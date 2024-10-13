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        Uşakspor - İnegöl Kafkas: 1-1

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst sıralarda yer alan Uşakspor evinde İnegöl Kafkas ile berabere kaldı: 1-1.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 17:48 Güncelleme: 13.10.2024 - 17:48
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        Uşakspor - İnegöl Kafkas: 1-1
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst sıralarda yer alan Uşakspor evinde İnegöl Kafkas ile berabere kaldı: 1-1. İlk yarıda iki takım da gol bulamazken, ev sahibi Uşakspor 48'inci dakikada Semih'in golüyle 1-0'ı buldu. Maçın 78'inci dakikasında İnegöl Kafkas, Yağız'la skoru eşitledi: 1-1. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, takımlar hanelerine 1'er puanı yazdırdı. Uşakspor bu sonuçla puanını 13, İnegöl ekibi ise 6 yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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