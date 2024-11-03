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        Uşakspor - Mazıdağı Fosfatspor: 1-2

        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde Fatsa Belediyespor'a tek golle yenilerek zirveden inen Uşakspor, yine iç sahada Mazıdağı Fosfatspor'a ilk yarıyı önde tamamlamasına rağmen 2-1 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 16:21 Güncelleme: 03.11.2024 - 16:21
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        Uşakspor - Mazıdağı Fosfatspor: 1-2
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        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde Fatsa Belediyespor'a tek golle yenilerek zirveden inen Uşakspor, yine iç sahada Mazıdağı Fosfatspor'a ilk yarıyı önde tamamlamasına rağmen 2-1 mağlup oldu. Uşak 1 Eylül Stadı'nda ev sahibi 45+1'inci dakikada Selçuk'un golüyle devreyi önde bitirdi. Mazıdağı Fosfatspor, 59 ve 72'nci dakikalarda Emrah Şenol'un golleriyle yenik durumdan galibiyete uzandı. Konuk ekipte Melik Ahmet de 90+6'da kırmızı kart gördü. Evinde üst üste 2 yenilgi alan Uşakspor grupta 16 puanda kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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