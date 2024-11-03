Uşakspor - Mazıdağı Fosfatspor: 1-2

TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde Fatsa Belediyespor'a tek golle yenilerek zirveden inen Uşakspor, yine iç sahada Mazıdağı Fosfatspor'a ilk yarıyı önde tamamlamasına rağmen 2-1 mağlup oldu. Uşak 1 Eylül Stadı'nda ev sahibi 45+1'inci dakikada Selçuk'un golüyle devreyi önde bitirdi. Mazıdağı Fosfatspor, 59 ve 72'nci dakikalarda Emrah Şenol'un golleriyle yenik durumdan galibiyete uzandı. Konuk ekipte Melik Ahmet de 90+6'da kırmızı kart gördü. Evinde üst üste 2 yenilgi alan Uşakspor grupta 16 puanda kaldı.

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