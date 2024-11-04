Uşakspor'da yönetim Alkın'a sahip çıktı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta iç sahada art arda Fatsa Belediyespor ve Mazıdağı Fosfatspor'a yenilip zirvenin gerisine düşen Uşakspor'da Teknik Direktör Efrahim Alkın'ın istifası yönetimden döndü. Fosfatspor'a karşı ilk yarıyı önde tamamlamasına rağmen 2-1 yenilip zirve yarışında 16 puanda kalan kırmızılı-siyahlılarda yönetim, "Teknik Direktörümüz Efrahim Alkın, 2 hafta üst üste evimizde aldığımız mağlubiyet sonrası yönetim kurulumuza istifasını sunmuştur. Yönetim kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda teknik direktörümüzün istifası kabul görmemiş, yola devam kararı alınmıştır" açıklamasını yaptı.

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