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        Uşakspor kazanmayı hatırladı

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde art arda çıktığı iki maçı kaybederek liderlikten olan Uşakspor, deplasmanda Kelkit Hürriyetspor engelini 2-0'la geçerek yarışa tutundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 13:00 Güncelleme: 11.11.2024 - 13:05
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        Uşakspor kazanmayı hatırladı
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde art arda çıktığı iki maçı kaybederek liderlikten olan Uşakspor, deplasmanda Kelkit Hürriyetspor engelini 2-0'la geçerek yarışa tutundu. Hafta içinde Teknik Direktör Efrahim Alkın'la yollarını ayıran Uşakspor'u deplasmana altyapı antrenörleri çıkardı. Grupta 19 puana ulaşan kırmızı-siyahlı ekip zirvenin 3 puan ardında 3'üncü sıraya tırmandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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