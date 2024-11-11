Uşakspor kazanmayı hatırladı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde art arda çıktığı iki maçı kaybederek liderlikten olan Uşakspor, deplasmanda Kelkit Hürriyetspor engelini 2-0'la geçerek yarışa tutundu. Hafta içinde Teknik Direktör Efrahim Alkın'la yollarını ayıran Uşakspor'u deplasmana altyapı antrenörleri çıkardı. Grupta 19 puana ulaşan kırmızı-siyahlı ekip zirvenin 3 puan ardında 3'üncü sıraya tırmandı.

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