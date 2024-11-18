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        Uşakspor'un zirve keyfi

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Silivrispor'u 6-0 mağlup eden Uşakspor, liderlik koltuğunu rakibinden devralmanın sevincini yaşıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 12:56 Güncelleme: 18.11.2024 - 13:00
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        Uşakspor'un zirve keyfi
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Silivrispor'u 6-0 mağlup eden Uşakspor, liderlik koltuğunu rakibinden devralmanın sevincini yaşıyor. Zirve yarışındaki rakiplerinden Muğlaspor'un takıldığı haftada Silivrispor'u bozguna uğratan kırmızı-siyahlılar, 3'üncü sıradan averajla liderliğe yükseldi. Şampiyonluk yarışındaki rakibi karşısında aldığı farklı galibiyetle dikkatleri üzerine çeken Uşakspor, taraftarının önündeki 3 maçlık galibiyet özlemini de dindirdi. Bu hafta deplasmanda Muğlaspor'la karşılaşacak Uşak temsilcisi üst üste 3'üncü galibiyetini almaya çalışacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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