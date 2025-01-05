Uşak'ta yıkım sırasında göçük altında kalan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti (2)

Uşak'ta belediyeye ait eski iş hanının yıkımı sırasında meydana gelen göçükte kepçe operatörü göçük altında kaldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 60 yaşındaki Bekir Tut'un cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, firma sahibi F.A. ise gözaltına alındı.

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