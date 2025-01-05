Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta yıkım sırasında göçük altında kalan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti (2)

        OPERATÖRÜNCANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIUşak'ta belediyeye ait eski iş hanının yıkımı sırasında meydana gelen göçükte kepçe operatörü göçük altında kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 21:17 Güncelleme: 05.01.2025 - 21:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta yıkım sırasında göçük altında kalan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        OPERATÖRÜNCANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Uşak'ta belediyeye ait eski iş hanının yıkımı sırasında meydana gelen göçükte kepçe operatörü göçük altında kaldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 60 yaşındaki Bekir Tut'un cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, firma sahibi F.A. ise gözaltına alındı.

        UŞAK,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe, Hatay'a yer vermedi!
        Fenerbahçe, Hatay'a yer vermedi!
        Anadolu buz kesti! Yağışlar azalıyor
        Anadolu buz kesti! Yağışlar azalıyor
        Amcasını defalarca bıçakladı!
        Amcasını defalarca bıçakladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        Bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        İstanbul'da lüks sitede kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks sitede kadın cinayeti!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın görüşmesi olumsuz!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın görüşmesi olumsuz!
        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
        Mikautadze için rekor teklif iddiası!
        Mikautadze için rekor teklif iddiası!
        New York'ta 'trafik yoğunluğu ücreti' uygulaması başladı
        New York'ta 'trafik yoğunluğu ücreti' uygulaması başladı
        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Kadınları park yeri kavgası! İngiliz turisti darp etti
        Kadınları park yeri kavgası! İngiliz turisti darp etti
        Milano'da evcil hayvanlar sahiplerinin mezarına gömülebilecek
        Milano'da evcil hayvanlar sahiplerinin mezarına gömülebilecek
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 2 - Uşak'ta bina, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü
        GÜNCELLEME 2 - Uşak'ta bina, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü
        Uşak'ta yıkım sırasında iş makinesi operatörü göçük altında kaldı
        Uşak'ta yıkım sırasında iş makinesi operatörü göçük altında kaldı
        GÜNCELLEME - Uşak'ta bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü
        GÜNCELLEME - Uşak'ta bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü
        Uşak'ta bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü
        Uşak'ta bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü
        Uşakspor'da imzalar konuştu
        Uşakspor'da imzalar konuştu
        Uşak'ta bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Uşak'ta bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı