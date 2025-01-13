Eşini ve kayınbiraderini pompalı tüfekle yaraladı

UŞAK’ta, bir kişi sokakta tartıştığı kayınbiraderi ve eşini pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olay sonrası şüpheli kendini eve kilitlerken, yaralanan kayınbiraderi ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli olay sonrası suç aleti ile birlikte gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Birinci Çam Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen nedenle kayınbiraderi A.T. (55) ve eşi İ.T. ile tartışan B.T., yanında bulunan pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği kayınbiraderi ve eşi yere yığılırken, B.T., suç aleti pompalı tüfekle birlikte olay yerinden kaçarak kendini eve kilitledi. Bu sırada olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, sokakta vurulan iki kardeşi ambulansa alarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların hastanede tedavisi sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kendisini eve kilitleyen şüpheliyi ikna ederek teslim olmasını sağladı. B.T., suç aleti silahla birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.