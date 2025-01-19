Uşakspor - Etimesgut Belediyespor: 1-1

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alan Uşakspor, ikinci yarının ilk maçında evinde Play-Off yarışındaki rakiplerinden Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Uşakspor, 12'nci dakikada Selim Kayacı'nın golüyle öne geçti: 1-0. İlk yarı Uşak ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. Başkent ekibinin 70'inci dakikada kazandığı penaltı vuruşunda İbrahim Koca hata yapmadı: 1-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca takımlar 1'er puanı paylaştı. Bu sonuçla galibiyet özlemi 5 haftaya yükselen Uşakspor 24, Etimesgut Belediysepor ise 26 puana ulaştı.

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