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        Uşakspor - Etimesgut Belediyespor: 1-1

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alan Uşakspor, ikinci yarının ilk maçında evinde Play-Off yarışındaki rakiplerinden Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 16:18 Güncelleme: 19.01.2025 - 16:21
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        Uşakspor - Etimesgut Belediyespor: 1-1
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alan Uşakspor, ikinci yarının ilk maçında evinde Play-Off yarışındaki rakiplerinden Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Uşakspor, 12'nci dakikada Selim Kayacı'nın golüyle öne geçti: 1-0. İlk yarı Uşak ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. Başkent ekibinin 70'inci dakikada kazandığı penaltı vuruşunda İbrahim Koca hata yapmadı: 1-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca takımlar 1'er puanı paylaştı. Bu sonuçla galibiyet özlemi 5 haftaya yükselen Uşakspor 24, Etimesgut Belediysepor ise 26 puana ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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