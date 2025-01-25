Uşakspor otobüsüne taşlı saldırı
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Uşak Spor'un takım otobüsü, deplasmanda Balıkesirspor'a 2-0 mağlup oldukları maç sonrası taşlı saldırıya uğradı.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Uşak Spor'un takım otobüsü, deplasmanda Balıkesirspor'a 2-0 mağlup oldukları maç sonrası taşlı saldırıya uğradı. Olayda, Uşakspor Sportif Direktörü Hasip Hayırcı burnundan yaralandı.
Uşak Spor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"FUTBOL TERÖRÜNÜ LANETLİYORUZ!
Takım otobüsümüz Balıkesir’de taşlı saldırıya uğradı. Saldırıda Sportif Direktörümüz Hasip Hayırcı burnundan yaralandı.
Yetkili mercilerden bu saldırıyı gerçekleştiren şahısların bir an önce bulunmasını talep ediyoruz. Takipçisi olacağız."
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