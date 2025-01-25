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        Uşakspor otobüsüne taşlı saldırı

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Uşak Spor'un takım otobüsü, deplasmanda Balıkesirspor'a 2-0 mağlup oldukları maç sonrası taşlı saldırıya uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 18:20 Güncelleme: 25.01.2025 - 18:25
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        Uşakspor otobüsüne taşlı saldırı
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Uşak Spor'un takım otobüsü, deplasmanda Balıkesirspor'a 2-0 mağlup oldukları maç sonrası taşlı saldırıya uğradı. Olayda, Uşakspor Sportif Direktörü Hasip Hayırcı burnundan yaralandı.

        Uşak Spor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

        "FUTBOL TERÖRÜNÜ LANETLİYORUZ!

        Takım otobüsümüz Balıkesir’de taşlı saldırıya uğradı. Saldırıda Sportif Direktörümüz Hasip Hayırcı burnundan yaralandı.

        Yetkili mercilerden bu saldırıyı gerçekleştiren şahısların bir an önce bulunmasını talep ediyoruz. Takipçisi olacağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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