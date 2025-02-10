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        Uşakspor'un 3 puan hasreti bitti

        3'ÜNCÜLig 2'nci Grup'ta ilk yarıda bir ara liderliğe kadar yükselip ardından düşüşe geçen Uşakspor'un 7 maçlık galibiyet hasreti Nevşehir Belediyespor deplasmanında bitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 10:19 Güncelleme: 10.02.2025 - 10:25
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        Uşakspor'un 3 puan hasreti bitti
        ABONE OL

        3'ÜNCÜLig 2'nci Grup'ta ilk yarıda bir ara liderliğe kadar yükselip ardından düşüşe geçen Uşakspor'un 7 maçlık galibiyet hasreti Nevşehir Belediyespor deplasmanında bitti. Rakibini kar yağışı altında geriden gelip 82 ve 89'uncu dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 yenen Uşakspor derin bir nefes aldı. Grupta aylar sonra kazanan kırmızı-siyahlı ekip puanını 28'e çıkartırken Play-Off yarışına yeniden tutundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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