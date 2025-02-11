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        Babasını sırtından bıçaklayarak öldürdü

        UŞAK'ta oğlu T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 16:29 Güncelleme: 11.02.2025 - 16:35
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        Babasını sırtından bıçaklayarak öldürdü
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        UŞAK'ta oğlu T.Y.’nin (29), sırtından bıçakladığı Zeki Yılmaz (53) hayatını kaybetti. T.Y. gözaltına alındı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Karaağaç Mahallesi Yaren Sokak'ta meydana geldi. T.Y. henüz belirlenemeyen nedenle babası Zeki Yılmaz'ı sırtından bıçakladı. Yılmaz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zeki Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. T.Y. ise gözaltına alındı.

        T.Y.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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