Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

        UŞAK'ın Eşme ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada baba ve oğlu hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 21:47 Güncelleme: 21.03.2025 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL

        UŞAK’ın Eşme ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada baba ve oğlu hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Eşme ilçesi Alahabalı köyü yakınlarında meydana geldi. Eşme-Kula kara yolu üzerinde Barış Kaya (30) idaresindeki 06 CJU 450 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen O.K. yönetimindeki 64 EK 750 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç yol kenarında bulunan istinat duvarına çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobil sürücüsü Barış Kaya (30) ve babası Veysel Kaya’nın (53) hayatını kaybettiği belirlenirken, otomobilde yolcu konumunda bulunan Pakistan uyruklu A.Z.K. (44) ağır yaralı olarak önce Eşme Devlet Hastanesi’ne, ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazayı yara almadan atlatan kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        Sokak tartışması
        Sokak tartışması
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
        A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        "Türk iradesi galip geldi"
        "Türk iradesi galip geldi"
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
        "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
        Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı
        Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        21 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        21 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!

        Benzer Haberler

        Uşak'ta kamyonetle çarpışan otomobildeki baba oğul öldü
        Uşak'ta kamyonetle çarpışan otomobildeki baba oğul öldü
        Banaz'da vatandaşlara 4 bin 500 fidan dağıtıldı
        Banaz'da vatandaşlara 4 bin 500 fidan dağıtıldı
        Banaz'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
        Banaz'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
        Uşak'ta tarihi eser niteliğinde 232 sikke ele geçirildi
        Uşak'ta tarihi eser niteliğinde 232 sikke ele geçirildi
        Uşak'ta 22 yılda 18 baraj ve 15 gölet inşa edildi
        Uşak'ta 22 yılda 18 baraj ve 15 gölet inşa edildi
        Uşak Valisi Aktaş, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu
        Uşak Valisi Aktaş, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu