Uşak'ta sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü

UŞAK'ta yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu.

Kentte öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 30 dakika süren kuvvetli yağışın ardından cadde ve sokaklar göle döndü. Yağış, Halil Kaya Gedik Bulvarı, Fevzi Çakmak Mahallesi ve çevresindeki bazı noktalarda su taşkınlarına neden oldu. Biriken sular nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar iş yerlerinden çıkmakta güçlük çekerken, yağışa hazırlıksız yakalananlar ise bina saçaklarının altına sığınarak korunmaya çalıştı. Kentte belediye ekipleri, suyun tahliyesi için mazgal ve rögarlarda temizlik çalışması yaptı. Yağış nedeniyle kısa süreli trafikte de aksama yaşandı.

Meteoroloji yetkilileri, kentte önümüzdeki saatlerde de aralıklı sağanak geçişlerinin sürebileceği uyarısında bulundu.