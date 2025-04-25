TIR'ın çarpması ile şehit olan polis memuru, memleketine uğurlandı (2) TOPRAĞAVERİLDİŞırnak'ın Cizre ilçesinde 20 Nisan'da meydana gelen trafik kazasına müdahale için bölgeye giden ve TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra şehit olan polis memuru Zeki Bacak (33) için memleketi Uşak'ta cenaze töreni düzenlendi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.04.2025 - 20:01 Güncelleme: 25.04.2025 - 20:05 facebook

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