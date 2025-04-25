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        TIR'ın çarpması ile şehit olan polis memuru, memleketine uğurlandı (2)

        TOPRAĞAVERİLDİŞırnak'ın Cizre ilçesinde 20 Nisan'da meydana gelen trafik kazasına müdahale için bölgeye giden ve TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra şehit olan polis memuru Zeki Bacak (33) için memleketi Uşak'ta cenaze töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 20:01 Güncelleme: 25.04.2025 - 20:05
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        TIR'ın çarpması ile şehit olan polis memuru, memleketine uğurlandı (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Şırnak’ın Cizre ilçesinde 20 Nisan’da meydana gelen trafik kazasına müdahale için bölgeye giden ve TIR’ın çarpması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra şehit olan polis memuru Zeki Bacak (33) için memleketi Uşak'ta cenaze töreni düzenlendi. Bacak'ın cenazesi Çukurağıl Köyü Camii’nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Çukurağıl Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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