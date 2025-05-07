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        Uşakspor'da sportif direktörlük Karıklar'a emanet

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta aylarca ilk 6 sıra içinde yer almasına rağmen son hafta Tire 2021 FK'ya yenilerek Play-Off hedefine ulaşamayan Uşakspor yeni yapılanmaya gidiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 11:22 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:25
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        Uşakspor'da sportif direktörlük Karıklar'a emanet
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        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta aylarca ilk 6 sıra içinde yer almasına rağmen son hafta Tire 2021 FK'ya yenilerek Play-Off hedefine ulaşamayan Uşakspor yeni yapılanmaya gidiyor. Kırmızı-siyahlı kulüpte yeni sezonda sportif direktörlük görevi için eski futbolculardan Mahmut Karıklar ile anlaşma sağlandı. Uşakspor'un 2004-2005 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyon olan ve 2005-2006 sezonunda 1'inci Lig'de mücadele eden kadrolarında futbolcu olarak görev yapan 46 yaşındaki Karıklar, Başkan Hasan Doğukan Kurnaz'ın katıldığı törenle imza attı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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