Uşakspor'da sportif direktörlük Karıklar'a emanet
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta aylarca ilk 6 sıra içinde yer almasına rağmen son hafta Tire 2021 FK'ya yenilerek Play-Off hedefine ulaşamayan Uşakspor yeni yapılanmaya gidiyor.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta aylarca ilk 6 sıra içinde yer almasına rağmen son hafta Tire 2021 FK'ya yenilerek Play-Off hedefine ulaşamayan Uşakspor yeni yapılanmaya gidiyor. Kırmızı-siyahlı kulüpte yeni sezonda sportif direktörlük görevi için eski futbolculardan Mahmut Karıklar ile anlaşma sağlandı. Uşakspor'un 2004-2005 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyon olan ve 2005-2006 sezonunda 1'inci Lig'de mücadele eden kadrolarında futbolcu olarak görev yapan 46 yaşındaki Karıklar, Başkan Hasan Doğukan Kurnaz'ın katıldığı törenle imza attı.
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