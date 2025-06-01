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        Uşak'ta 2 otomobil çarpıştı; 7 yaralı

        UŞAK'ta, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 21:48 Güncelleme: 01.06.2025 - 21:50
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        Uşak'ta 2 otomobil çarpıştı; 7 yaralı
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        UŞAK'ta, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaza, 18.00 sıralarında Sivaslı ilçesi Uşak karayolu Uzunoluk mevkisinde meydana geldi. Z.B. (19) yönetimindeki 45 APN 121 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Ö.K. (20) idaresindeki 45 PR 020 plakalı otomobille Uzunoluk mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de takla atarak yol kenarına savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        İki otomobilde bulunan Z.B., Ö.K., E.B. (17), A.K. (17), E.M.K. (17), F.C.K. (17), M.E.Ç. (16) yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan E.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken; diğer 6 yaralının tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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