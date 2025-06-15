Uşak'ta meşelikte çıkan yangın, 3 saatte söndürüldü

Ciğerdede köyü yakınlarındaki meşelikte saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 3 arazöz, Uşak Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ve Uşak Valiliği İl Özel İdaresi bünyesindeki tankerler ve greyderler sevk edildi. Yangın yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 50 dönüm meşelik alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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