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        Uşak'ta meşelikte çıkan yangın, 3 saatte söndürüldü

        UŞAK'ta meşe ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 22:52 Güncelleme: 15.06.2025 - 22:55
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        Uşak'ta meşelikte çıkan yangın, 3 saatte söndürüldü
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        UŞAK’ta meşe ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Ciğerdede köyü yakınlarındaki meşelikte saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 3 arazöz, Uşak Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ve Uşak Valiliği İl Özel İdaresi bünyesindeki tankerler ve greyderler sevk edildi. Yangın yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 50 dönüm meşelik alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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