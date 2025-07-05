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        Uşakspor'un hazırlık programı belli oldu

        3'üncü Lig ekiplerinden Uşakspor'da yeni sezon öncesi kamp programı netleşti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 11:28 Güncelleme: 05.07.2025 - 11:28
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        Uşakspor'un hazırlık programı belli oldu
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        3'üncü Lig ekiplerinden Uşakspor'da yeni sezon öncesi kamp programı netleşti. 20-24 Temmuz arasında genç yetenekler ve A takım için seçme yapacak Uşakspor, sezon hazırlıklarına 25 Temmuz'da tesislerinde başlayacak. 29 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar'da kampa girecek kırmızı-siyahlılar, 11-16 Ağustos arasında tesislerinde çalışıp, 17-27 Ağustos tarihlerinde ikinci etap kampına girecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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