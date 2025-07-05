Uşakspor'un hazırlık programı belli oldu

3'üncü Lig ekiplerinden Uşakspor'da yeni sezon öncesi kamp programı netleşti. 20-24 Temmuz arasında genç yetenekler ve A takım için seçme yapacak Uşakspor, sezon hazırlıklarına 25 Temmuz'da tesislerinde başlayacak. 29 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar'da kampa girecek kırmızı-siyahlılar, 11-16 Ağustos arasında tesislerinde çalışıp, 17-27 Ağustos tarihlerinde ikinci etap kampına girecek.

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