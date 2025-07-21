Uşak Spor, kaleci Can Türk'le devam edecek

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcilerinden Uşak Spor kalecisi Can Türk ile sözleşme yeniledi. Ege temsilcisi 22 yaşındaki file bekçisi ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Adana Demirspor altyapısından yetişen Can Türk, Belediye Kütahyaspor'da da görev aldı. Can geçen sezon Uşak Spor'la 3'üncü Lig'de 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.