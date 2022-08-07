Ankaralı Ayşe Dinçer, Uşak'ta Gurbetçi Festivali'nde sevenleriyle buluştu

UŞAK (AA) - Uşak'ta bu yıl ilki düzenlenen Gurbetçi Festivali'nde müzisyen Ankaralı Ayşe Dinçer sahneye çıktı.



Ankaralı Ayşe Dinçer, Uşak Belediyesince Karaağaç Mesire Alanı'nda düzenlenen festivalde, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser alanını dolduran müzikseverler, şarkılara eşlik etti.

Konserin ardından Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Dinçer'e Uşak tarhanası ve Uşak helvası takdim etti.

Çakın, festival kapsamında Uşaklı vatandaşlarla gurbette yaşayan vatandaşları bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Burası Uşak'ımızın çok değerli ama uzunca bir süre atıl kalmış bir bölgesiydi. Harika bir göletimiz var. Biz burayı kısa süre önce baştan aşağıya yeniledik ve tüm Uşaklı hemşehrilerimizin özellikle hafta sonu olmak üzere aileleriyle keyifli vakit geçirebilecekleri, piknik ve mangal yapabilecekleri bir mesire alanına dönüştürdük." diye konuştu.

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