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Uşak'ta tarım kütüphanesi açıldı

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle Uşak'ın Banaz ilçesinde tarım kütüphanesi açıldı.

Uşak'ta tarım kütüphanesi açıldı

UŞAK (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle Uşak'ın Banaz ilçesinde tarım kütüphanesi açıldı.

Banaz İlçe Halk Kütüphanesi binasında yer alan kütüphanenin açılış törenine katılan Uşak Valisi Turan Ergün, kütüphanenin Türkiye'deki ilk tarım kütüphanesi olduğunu belirtti.

Projenin hem iyi bir uygulama örneği yaratmak hem de ölçeklendirilebilir bir model oluşturup çözüm getirebilmeyi amaçladığını kaydeden Ergün, "Aynı zamanda bu kütüphane bir tohum kütüphanesi olacak ve yüzlerce çeşit ata tohumu burada güvence altına alınacak. Yok olmaya yüz tutmuş tohum gen çeşitliliği gelecek kuşaklara bu sayede aktarılmış olacaktır. Koruma altına alınan buradaki tohumlar her yıl düzenli olarak bölgedeki çiftçilerimize dağıtılmak suretiyle de organik tarıma katkıda bulunulmuş olacaktır." ifadelerini kullandı.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton da kütüphanenin tarım için önemli olduğunu dile getirerek, "Muhteşem bir eser ortaya çıkmış. Bu projeye 422 başvuru gerçekleşti ve şu anda içinde bulunduğumuz Agro Kütüphane bunların en iyisi seçildi." dedi.

Dünyada açlık ve çevre kirliliğinin yaşandığını kaydeden Vinton, "Tarım kütüphanesinin yeşil konsepti açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Banaz'da oluşturulacak olan yeşil sanayi hamlesinin bu çalışmalarımıza çok büyük katkıları olacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdeleyi kesen protokol üyeleri kütüphaneyi gezdi.

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